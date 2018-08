Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,551 EUR -1,59% (08.08.2018, 10:21)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (08.08.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Düsseldorfer Konzern habe im ersten Halbjahr das operative Ergebnis (EBIT) um 10% auf 1,9 Mrd. Euro gesteigert und habe somit genau die Markterwartungen getroffen. Der Nettogewinn sei von 881 Mio. Euro auf 1,05 Mrd. Euro gestiegen, womit E.ON die Analystenprognosen übertroffen hätten. Zudem sei die Kundenbasis um weitere 100.000 Haushalte vergrößert worden und die Nettoverschuldung des DAX-Konzerns sei auf 15,9 Mrd. Euro gesunken."Der Aktionär" bleibe für seinen Top-Tipp Konservativ weiterhin optimistisch gestimmt. Der Stoppkurs sollte bei 7,80 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2018)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an E.on, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,552 EUR -1,32% (08.08.2018, 10:06)