XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

12,238 EUR -0,81% (28.01.2022, 17:41)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (31.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - E.ON: Entscheidende Phase - ChartanalyseDie Aktie des Energieversogers E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) befindet sich seit einem Tief bei 5,99 EUR aus dem November 2016 in einer Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Rally werde seit langem von einer oberen Pullbacklinie begrenzt. Seit 21. Dezember pendle die E.ON-Aktie um diese obere Pullbacklinie. Dabei habe sich eine Range zwischen 12,33 EUR und 11,69 EUR herausgebildet. Am Donnerstag habe der Wert intraday knapp darüber notiert. Zu einem stabilen Ausbruch sei es aber bisher nicht gekommen. Am Freitag habe der Wert leichte Abgaben hinnehmen müssen.Die Rally der letzten Jahre gehe in eine entscheidende Phase. Diese Rally könnte in den nächsten Wochen an Dynamik gewinnen. Dafür müsse es zunächst zu einem stabilen Ausbruch über 12,33 EUR kommen. Gelinge dieser Ausbruch, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 13,01 EUR und später 15,37 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 11,69 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste zunächst mit Abgaben in Richtung 11,08 EUR gerechnet werden. Dies entspräche einem Rückfall auf den EMA 200. (Analyse vom 31.01.2021)Börsenplätze E.ON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:12,348 EUR +0,28% (31.01.2022, 08:43)