ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie: ENAG99

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie: EOAN

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie: ENAKF

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (06.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie stehe seit Wochen im Schatten des ewigen Rivalen RWE. Zudem würden durch die milliardenschwere innogy-Übernahme große Herausforderungen warten. Konzernchef Johannes Teyssen habe sich nun für eine deutliche Senkung der Stromkosten eingesetzt. Grüner Strom solle dadurch deutlich entlastet werden.Auf dem Aktionstag Elektromobilität des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin habe Teyssen gesagt, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung für deutlich niedrigere Stromkosten eingesetzt werden müssten. "Solange grüner, sauberer Strom alle Kosten und Lasten der Energiewende tragen soll und braune, schmutzige Energie steuermäßig sogar begünstigt wird, ist es kein Wunder, dass die Kostenanreize nicht funktionieren."Teyssen fordere, dass grüner Strom von allen Steuern und der EEG-Umlage entlastet werde. Der Preis je Kilowattsunde würde so um neun Cent sinken, das würde Kosten von 25 Milliarden Euro verursachen. Bei einem CO2-Preis von 35 Euro je Tonne könnten diese 25 Milliarden Euro laut Teyssen jedoch genau wieder eingespielt werden. Dazu müsse dieser Preis im Emissionshandel aber als Mindestpreis gelten und auch die Sektoren Verkehr und Wärme umfassen.Neueinsteiger setzen deshalb aktuell auf den Rivalen RWE, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: