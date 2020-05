Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (12.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.E.ON habe im Tagesgeschäft in Q1 von der Übernahme des Rivalen Innogy profitiert. Die höheren Kosten für die Integration zusammen mit weiteren negativen Effekten hätten den Essener Konzern jedoch unter dem Strich in die Verlustzone gedrückt.Die Corona-Pandemie habe in den ersten drei Monaten nur einen begrenzten Einfluss gehabt. E.ON sehe dabei die Energiewirtschaft in einer vergleichsweise guten Position. Für die Aktien habe sich im vorbörslichen Handel ein Auftaktgewinn von rund einem Prozent abgezeichnet.So sei das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Viertel auf knapp 1,5 Mrd. Euro geklettert, wie E.ON am Dienstag in Essen gemeldet habe. Der Umsatz sei mit 17,7 Mrd. Euro fast verdoppelt worden. Jedoch seien die Zahlen kaum miteinander vergleichbar. So sei Innogy erst seit Ende September vergangenen Jahres voll bei E.ON konsolidiert. Dazu werde noch der Teil der erneuerbaren Energien in diesem Jahr an die frühere Innogy-Mutter RWE übertragen. Seine eigenen Geschäfte mit den Erneuerbaren habe E.ON als Teil der groß angelegten Transaktion bereits zum 1. Oktober an RWE übergeben.Unter dem Strich sei ein Verlust von 327 Mio. Euro angefallen, nach einem Gewinn von 387 Mio. vor einem Jahr. Hier hätten Kosten für die Integration von Innogy belastet. Hinzugekommen seien negative Effekte aus der Marktbewertung von Derivaten, mit denen das Unternehmen Preisschwankungen absichere. Bereinigt um diese und weitere Effekte habe E.ON seinen Nettogewinn um 6 Prozent auf 691 Mio. Euro erhöht.Der Energieversorger habe zudem zusätzliche Investitionen angekündigt. So wolle E.ON zusätzlich 500 Mio. Euro für die klimafreundliche Modernisierung von Energieinfrastrukturen stecken.Die Zahlen würden im schwachen Marktumfeld gut ankommen. E.ON dürfte die Corona-Krise besser meistern als viele andere Unternehmen.Für konservative Anleger bleibt die E.ON-Aktie eine gute Wahl, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2020)