XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,30 EUR +0,16% (19.08.2019, 11:40)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,307 EUR +0,28% (19.08.2019, 11:50)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (19.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Performance des Versorgertitels sei zuletzt nicht gerade erfreulich gewesen. Die enttäuschenden Zahlen hätten dafür gesorgt, dass die E.ON-Aktie gegenüber dem ewigen Konkurrenten RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712) aktuell deutlich underperforme. Am Montag würden sich jetzt erneut Analysten zu Wort melden - und das klinge nicht gerade erfreulich.So habe Berenberg-Analyst Andrew Fisher das Kursziel von 9,00 Euro auf 8,50 Euro reduziert und als Grund dafür vor allem die straffere Regulierung im Stromnetzgeschäft genannt. Dazu kämen die unerwartet hohe Verschuldung sowie die anhaltende Unsicherheit bezüglich des Ausblicks im Stromhandel.Die hohe Verschuldung könnte E.ON durch einige Verkäufe angehen, meine Ahmed Farman von Jefferies. Der Ausblick bleibe zwar verhalten, doch mittlerweile seien die Herausforderungen auch verstärkt im Kurs eingepreist. Aus Bewertungsgründen habe Farman die Aktie deshalb von "underperform" auf "hold" heraufgestuft, habe gleichzeitig aber das Kursziel von 8,20 auf 7,80 Euro gekappt.Wer bei E.ON bereits investiert ist, sollte derweil den Stopp bei 7,80 Euro im Auge behalten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: