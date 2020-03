Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,317 EUR +0,69% (27.03.2020, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,36 EUR +0,83% (27.03.2020, 11:05)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (27.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Am Freitag zeige sich die E.ON-Aktie im schwierigen Marktumfeld erneut sehr stabil. Der Versorger sei der einzige Wert im DAX, der im Plus notiere. Nach den überzeugenden Zahlen am Mittwoch und ermutigenden Aussagen zur Dividende seien es nun positive Analystenstimmen, die Schwung verleihen würden.Besonders optimistisch zeige sich die britische Großbank HSBC, die die Einstufung für E.ON auf "buy" mit einem Kursziel von 12,00 Euro bestätigt habe. Auf dem aktuellen Niveau entspreche das 30 Prozent Potenzial. Die "neue E.ON" werde weiterhin nur mit der alten, zu niedrigen Bewertung bedacht, so Analyst Adam Dickens.Auch die LBBW habe ihre Kaufempfehlung bestätigt. Die Experten würden den fairen Wert bei 10,20 Euro sehen - und damit immer noch rund zehn Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Etwas skeptischer blicke lediglich die Privatbank Berenberg auf den Versorger. Analyst Andrew Fisher habe das Ziel für E.ON von 10,00 auf 9,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "hold" belassen. Versorger dürften unter der Corona-Krise zwar weniger leiden als andere Branchen, so Fisher. Dennoch habe er seine Ergebnisprognosen für 2020 und für 2021 reduziert.Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link