XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,145 EUR -0,04% (15.11.2019, 15:53)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,146 EUR +0,24% (15.11.2019, 16:04)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (15.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem Kurssturz im August habe die Aktie von E.ON ihr altes Niveau nicht mehr erreicht. Jetzt scheine der wichtige Ausbruch über die 9,00-Euro-Marke aber endlich zu gelingen. Als letzter Konzern im DAX stünden bei dem Versorger die Quartalszahlen allerdings noch aus - sie würden erst am 29. November folgen. Neues habe es diese Woche bezüglich der Folgen des innogy-Deals gegeben.Durch die Transaktion fokussiere sich E.ON künftig auf Netze und Vertrieb. Das jahrelange Kerngeschäft der Stromerzeugung dagegen gehöre nicht mehr zum Aufgabengebiet des Versorgers. Damit stehe man auch nicht mehr in direktem Wettbewerb zu RWE. Die lukrativen, staatlich regulierten Netze und die Wachstumsperspektiven durch E-Mobilität, intelligente Stromzähler oder Solarcloud würden einen spannenden Aufgabenmix ergeben - es kämen aber auch neue Herausforderungen auf den Konzern zu.So müsse E.ON beispielsweise in Großbritannien nun Ökostrom von RWE beziehen. E.ON habe seinen Kunden dort zugesagt, sie komplett mit "grünem Strom" zu versorgen. Die Krux: Die Windparks, aus denen der Strom komme, seien ursprünglich von E.ON selbst erbaut worden - sie seien aber im Rahmen des innogy-Deals an RWE übergegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: