Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,785 EUR -0,23% (05.07.2019, 14:10)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (05.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Viele Anleger dürften sich vorkommen wie in einem schlechten Film. Seit Oktober 2015 versuche die E.ON-Aktie immer wieder, nachhaltig über die 10-Euro-Marke auszubrechen. Zwischenzeitlich habe es beim DAX-Titel zwar mehrfach zweistellige Kurse gegeben, doch der Befreiungsschlag lasse weiter auf sich warten. Die nächste Attacke dürfte aber bald erfolgen.Die sicheren Erträge aus dem Netzgeschäft und die Fantasie durch Elektromobilität, Solarcloud oder intelligenten Stromzählern würden einen attraktiven Mix ergeben. Anleger könnten darauf setzen, dass die EU den innogy-Deal genehmige. Spätestens dann dürften dauerhaft zweistellige Kurse erreicht werden. Der Stopp bleibe bei 7,80 Euro, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,781 EUR -0,19% (05.07.2019, 14:00)