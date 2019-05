Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,382 EUR -0,40% (03.05.2019, 11:23)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (03.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Auch am Freitag gelinge der E.ON-Aktie kein Befreiungsschlag. Stattdessen gehet es für das Papier des Essener Versorgers weiterhin abwärts. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 10-Euro-Marke sei somit - zumindest im Moment - passé. Anleger sollten sich vorerst wieder auf die wichtigen Unterstützungslinien fokussieren. Die E.ON-Aktie habe den Monat Mai unterhalb der bedeutenden Unterstützungslinie bei 9,50 Euro eröffnet. Diese sei mit dem gestrigen Schlusskurs von 9,41 Euro endgültig gerissen. Die nächsten Auffangmarken seien das alte Ausbruchsniveau bei 9,30 Euro und die 200-Tage-Linie bei 9,25 Euro. Erst wenn es auch bei diesen Marken zu keiner Trendwende komme, werde es kritisch.Auch der leichte Rücksetzer änderenichts an der Haltung des "Aktionärs". Durch die Fusion mit innogy sei E.ON fit für die Zukunft. Auflagen seien zwar möglich, es sei allerdings unwahrscheinlich, dass der Zusammenschluss komplett scheitere.Die Dividende sei durch die Fokussierung auf Kundendienstleistungen und Netze sichergesellt, zudem entstünden neue Wachstumsfantasien. Für konservative Anleger mit langfristigem Anlagehorizont bleibe die E.ON-Aktie weiterhin ein Kauf. Der Stoppkurs sollte bei 7,80 Euro belassen werden, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,391 EUR -0,39% (03.05.2019, 11:09)