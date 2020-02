Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,792 EUR +0,35% (07.02.2020, 12:21)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (07.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Energiewende komme an der Börse bestens an. Seit Monaten würden Versorger europaweit zu den stärksten Werten gehören. Auch E.ON sei wieder gefragt. Die beeindruckende Kursrally habe die Aktie in dieser Woche bis auf zwei Cent an das Mehrjahreshoch von 2017 getrieben. Die Zahlen seien beeindruckend.Seit der innogy-Übernahme lege E.ON den Fokus klar auf Netze und Kunden. Das komme bei den Investoren derzeit gut an. Für konservative Anleger bleibe die E.ON-Aktie ein interessantes Investment. Gewinne laufen lassen, rät Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,75 EUR -0,28% (07.02.2020, 12:06)