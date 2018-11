Börsenplätze E.ON-Aktie:



9,217 EUR +1,14% (27.11.2018, 12:57)



9,225 EUR +1,52% (27.11.2018, 13:09)



DE000ENAG999



ENAG99



EOA



EOAN



ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (27.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Energiebranche befinde sich im Wandel. In Deutschland würden sich die beiden Platzhirsche E.ON und RWE künftig die Noch-RWE-Tochter innogy aufteilen. Die Übernahme benötige zwar noch Zeit. Investoren sollten sich jedoch bereits jetzt darauf einstellen, dass die beiden Erzrivalen künftig nicht mehr in direkter Konkurrenz zueinander stehen würden.Während die Erneuerbaren Energien komplett an RWE gehen würden, übernehme E.ON das gesamte Netzgeschäft und die Kundendienstleistungen. Auch die Beteiligungen an den Atomkraftwerken würden an RWE gehen, das sich auch einen 16,7%-igen Anteil an E.ON sichere.Für Anleger bedeute das bei E.ON, dass künftig 80% des operativen Gewinns aus dem regulierten Netzgeschäft stammen würden. Rund 15% würden die Kundendienstleistungen beisteuern. Der restliche Gewinn werde in den Non-Core-Assets erwirtschaftet. Zum Vergleich: Jetzt würden die Netze 65% des EBIT ausmachen.Insbesondere aus Kostensicht sollte sich die Transaktion lohnen. Bis 2022 rechne E.ON mit Synergieeffekten in Höhe von 600 bis 800 Mio. Euro pro Jahr. Bereits 2020 sollten rund 150 bis 200 Mio. Euro, also etwa ein Viertel der Gesamtsumme, eingespart werden.Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen E.ON-Aktienanalyse. Der Stopp liege unverändert bei 7,80 Euro. (Analyse vom 27.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link