XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,416 EUR +0,72% (03.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,382 EUR +0,53% (03.06.2019, 18:28)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (03.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die Töne zwischen den USA und China würden wieder rauer. An den Aktienmärkten führe die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts zu sinkenden Kursen. Defensive Aktien seien in diesem Umfeld wieder gefragt. Die E.ON-Aktie halte sich entsprechend stabil. Der nachhaltige Ausbruch aus dem Seitwärtstrend lasse jedoch weiter auf sich warten.Derzeit notiere der DAX-Titel knapp oberhalb der massiven Unterstützung bei 9,30 Euro. In diesem Bereich verlaufe auch die 200-Tage-Linie, die sich aktuell bei 9,25 Euro befinde. Knapp darunter sichere auch die 9,00-Euro-Marke vor einem stärkeren Rücksetzer ab. Obwohl E.ON seit dem Hoch im März knapp zehn Prozent an Wert verloren habe, müssten sich Investoren deshalb keine größeren Sorgen machen.Vielmehr sollte ein Blick auch weiterhin nach oben gehen. Werde die Unterstützung bestätigt, sollte es schnell zu einer neuen Attacke auf die 50-Tage-Linie bei 9,66 Euro kommen. Knapp darüber rücke der horizontale Widerstandsbereich bei 9,80 Euro ins Visier. Gelinge hier der Ausbruch, seien auch zweistellige Aktienkurse und das 52-Wochen-Hoch bei 10,14 Euro wieder in Reichweite.Konservative Anleger setzen auf das Geschäft mit Netzen und Kundendienstleistungen und bleiben bei der Dividendenperle an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: