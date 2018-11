XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,093 EUR +1,10% (16.11.2018, 09:36)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,073 EUR +0,27% (16.11.2018, 09:48)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (16.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Versorger-Aktien hätten in den letzten Wochen bei den Investoren auf der Streichliste gestanden. E.ON z.B. habe zwischen Juli und Anfang Oktober knapp 17% an Wert verloren. Doch seit dem Verlaufstief bei 8,27 Euro gehe es mit dem Aktienkurs bergauf. In Kürze könnte E.ON sogar ein neues starkes Kaufsignal generieren.Am Donnerstag habe der Titel bei 8,994 Euro und damit nahezu punktgenau beim massiven Widerstand von 9,00 Euro geschlossen. Sollte diese Hürde überwunden werden, dürfte eine Reihe charttechnisch orientierter Anleger auf den Zug aufspringen und für eine Beschleunigung der jüngsten Erholungsbewegung sorgen.In diesem Szenario sei ein Anstieg bis 9,50 Euro sehr gut möglich - die Hürde bei 9,17 Euro wäre dann nur eine Zwischenetappe. Gelinge der Ausbruch auch über 9,50 Euro, würde das Juli-Hoch bei 9,93 Euro ins Visier rücken.Sollte die E.ON-Aktie die Hürde bei 9,00 Euro meistern, ist sie ein klarer technischer Kauf - "Der Aktionär" hat sie ohnehin auf der Empfehlungsliste mit Kursziel 12,50 Euro, so Thomas Bergmann. Trader sollten Positionen knapp unterhalb von 8,75 Euro absichern. Langfristinvestoren sollten den Stopp bei 7,80 Euro beachten. (Analyse vom 16.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: