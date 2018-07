Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (10.07.2018/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Energiekonzern befinde sich aufgrund der Energiewende seit Jahren in einem weitreichenden Umbauprozess. Einen wichtigen Zwischenschritt dieser Restrukturierung habe er in der letzten Woche vollenden können, als die bereits 2016 abgespaltene und an die Börse gebrachte Tochter Uniper, in der das konventionelle Kraftwerksgeschäft gebündelt worden sei, nun komplett an den finnischen Versorger Fortum für 3,8 Mrd. Euro verkauft worden sei. Ferner wolle E.ON die RWE-Tochter innogy übernehmen, um deren Netzgeschäft mit den eigenen Aktivitäten zu kombinieren. Im Gegenzug solle das Geschäft mit der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien an RWE abgegeben werden.Dass der Wandel vielversprechend sei, zeige nicht zuletzt die Entwicklung des E.ON-Aktienkurses, der seit dem Herbst 2017 einen Aufwärtstrend herausgebildet habe und sich auch von den jüngsten Marktturbulenzen wenig habe beeindrucken lassen. Auch die Analystenschätzungen für die nächsten Jahre würden in den letzten Monaten einen Aufwärtstrend zeigen.Vor diesem Hintergrund haben die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" die E.ON-Aktie in ihre Empfehlungsliste aufgenommen. (Ausgabe 26 vom 07.07.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,715 EUR -0,66% (10.07.2018, 09:16)