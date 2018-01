Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,545 EUR -1,15% (29.01.2018, 16:55)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (29.01.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Versorgertitel stehe weiter unter Druck. Inzwischen sei die E.ON-Aktie unter die wichtige 200-Tage-Linie gerutscht. Für die Zukunft sei E.ON aber gut positioniert. Konzernchef Johannes Teyssen bleibe zudem überzeugt von der Energiewende, er unterstütze die Forderungen nach einer sektorübergreifenden CO2-Abgabe.Die Energiewende werde weiter vorangetrieben. Der Konzern befinde sich hier auf dem richtigen Weg. Seit der Gewinnwarnung von Innogy im Dezember würden der Aktie aber kurzfristig die Treiber fehlen. Durch den Bruch der 200-Tage-Linie habe sich das charttechnische Bild zudem weiter eingetrübt.Neueinsteiger sollten aktuell an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Bereits engagierte Anleger sollten den Stoppkurs bei 7,80 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 29.01.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,557 EUR -0,71% (29.01.2018, 16:39)