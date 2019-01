XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,016 EUR -0,04% (11.01.2019, 15:00)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,035 EUR -0,18% (11.01.2019, 15:08)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (11.01.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Am Freitag gehöre der Versorgertitel erneut zu den stärksten Werten im DAX. Die Sorgen um das Großbritanniengeschäft seien wieder in den Hintergrund gerückt, dafür würden die Schlagzeilen über den Ausbau der Elektromobilität für gute Laune bei den Investoren sorgen. Damit stehe E.ON kurz vor einem neuen starken Kaufsignal.Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei 9,08 Euro habe sich die Charttechnik bereits verbessert. Mittlerweile sei auch der horizontale Widerstand im Bereich von 9,30 Euro wieder in greifbare Nähe gerückt. Gelinge der Anstieg über diese Hürde, wäre der Weg bis zum 52-Wochen-Hoch bei 9,95 Euro wieder frei. Auch zweistellige Aktienkurse scheinen dann möglich, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Es zahle sich weiter aus, dass defensive Aktien wie Versorger im volatilen Marktumfeld gefragt seien. Daran dürfte sich auch in den nächsten Wochen nichts ändern. E.ON biete Anlegern besonders viel Sicherheit. Nach dem Innogy-Deal konzentriere sich E.ON auf Netze und Kundendienstleistungen. Vor allem die Stromnetze bieten dank staatlicher Garantie sichere und lukrative Renditen, so dass auch die hohen Dividenden gesichert scheinen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Anleger sollten hier weiter Ruhe bewahren, die Gewinne laufen lassen und auf den charttechnischen Ausbruch warten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Dann seien auch zweistellige Aktienkurse wieder möglich. (Analyse vom 11.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: