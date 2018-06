Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,088 EUR -0,82% (27.06.2018, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,07 EUR -1,20% (27.06.2018, 10:42)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (27.06.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versorgersektor die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) zu kaufen.In Q1/2018 habe E.ON wie in den Vorquartalen den positiven Geschäftstrend fortsetzen und Umsatz und bereinigtes (ber.) EBIT weiter steigern können. Zur positiven Entwicklung habe insbesondere der deutsche Markt im Geschäftsfeld Kundenlösungen beigetragen. Laut Finanzvorstand Marc Spieker habe der Energiekonzern im ersten Quartal "nahtlos an die positive Entwicklung des letzten Jahres anknüpfen" können. Das operative Geschäft sei aufgrund des deutlichen Wachstums um mehr als 50.000 Kunden als "stark" klassifiziert worden. "Für den gesamten Konzern liegen wir bei allen wesentlichen Zahlen und Entwicklungen im Plan und bestätigen unsere Prognose für das gesamte Geschäftsjahr".Die gemeinsam von E.ON und RWE angestrebte Neuaufstellung der beiden Stromkonzerne, bei der ein weitreichender Tausch von Geschäftsaktivitäten vorgesehen sei, "schreitet planmäßig voran". Den Minderheitsaktionären von innogy sei von E.ON ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von EUR 40,00 je Aktie unterbreitet worden. Die formale Stellungnahme der Gremien von innogy sei erfolgt. Der Prozess zur Einholung der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen sei eingeleitet worden.Die Lage der Versorgerbranche habe sich in den letzten Monaten aufgehellt. Dazu hätten sowohl die vollzogenen Neuausrichtungen als auch der Kompromiss zur Entsorgung des Atommülls beigetragen. Erfreulich für E.ON und RWE würden sich zudem die staatlichen Rückzahlungen der Kernbrennstoffsteuer auswirken, die vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft worden sei. Davon würden die Aktionäre über höhere Dividendenausschüttungen profitieren. Zudem würden E.ON und RWE die Lage für eine Neuaufstellung nutzten, die jetzt noch einmal justiert werden solle. Für weitere positive Überraschungen könnte neben steigenden Strompreisen und möglichen Entschädigungen für das Vorhalten von Kapazitäten zur Versorgungssicherheit auch eine Neubewertung der Chancen aus den Netzgeschäften sorgen. Das Branchenrating bleibe "positiv".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "E.ON SE": Keine vorhanden.