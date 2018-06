ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (26.06.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: Weiter seitwärts? - ChartanalyseTrotz einer in den letzten Tagen kräftigen Korrekturbewegung am deutschen Aktienmarkt vermittelte die Aktie von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) durchaus einen stabilen Eindruck, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie von E.ON notiere aktuell auf dem selbigen Kursniveau wie zu Jahresbeginn. Was die Seitwärtsbewegung des Energietitels in den vergangenen Monaten unterstreiche. Im Februar habe die DAX-Aktie ihr aktuelles Jahrestief bei 7,88 Euro markiert. Dieses gelte als signifikante Unterstützungsmarke. Das aktuelle Jahreshoch sei im Mai bei 9,67 Euro erklommen worden und stelle eine starke Widerstandsmarke dar. Das aktuelle Monatstief bei 8,79 Euro sowie das aktuelle Monatshoch bei 9,52 Euro könnten sich zudem als Kurs-Hürden erweisen. Gleiches gelte für die 200-Tage-Linie. Der gleitende Durchschnitt verlaufe gegenwärtig bei 9,20 Euro. (Analyse vom 26.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,146 EUR +1,51% (26.06.2018, 10:35)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,197 EUR +1,61% (26.06.2018, 10:49)