Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (13.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Tage zählt die Aktie des Energieriesen E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) am Freitag zu den schwächsten Werten im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.Das Wertpapier bewege sich weiter zwischen der wichtigen Unterstützung bei 6,90 Euro und der unteren Gap-Marke bei 7,40 Euro. Für Aufsehen hätten aufkommende Gerüchte gesorgt, dass die Tochter Uniper ein potenzieller Übernahmekandidat sei.Goldman Sachs habe sich zur Situation bei den deutschen Versorgern geäußert. Die geringe Größe von Uniper und die Absicht von E.ON, sich ab Ende 2017 von den restlichen Anteilen in Höhe von knapp 47% zu trennen, mache die Kraftwerkstochter zu einem attraktiven Ziel. Bei der Bewertung könnte laut Goldman schon ein Aufschlag für eine mögliche Übernahme eingepreist sein.Die Beteiligung an Uniper habe aktuell einen Marktwert von etwa 4,8 Mrd. Euro. Mögliche Interessenten für eine Übernahme könnten der deutsche Wettbewerber RWE, der tschechische Versorger EPH oder der finnische Fortum-Konzern sein, so Goldman. Während RWE Übernahmepläne verneint habe, hätten Uniper und Fortum keine Stellungnahme abgeben wollen. Von EPH, das im letzten Jahr schon die deutschen Braunkohleaktivitäten von Vattenfall erworben habe, habe es zunächst keine Auskunft gegeben.Trader können darauf setzen, dass die E.ON-Aktie in einem freundlichen Marktumfeld einen neuen Angriff auf die obere Grenze der Kurslücke bei 8,00 Euro einleitet, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2017)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:7,137 EUR -0,45% (13.01.2017, 11:45)