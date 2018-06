Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,07 EUR -1,20% (27.06.2018, 10:42)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (27.06.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Der Konzern habe den Verkauf der Uniper-Beteiligung (46,65%) an Fortum abgeschlossen. E.ON seien dadurch 3,76 Mrd. Euro zugeflossen (22,00 Euro je Uniper-Aktie in bar vor Dividendenzahlung für 2017 von 0,74 Euro je Uniper-Aktie). Uniper ("zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte") habe per 31.03.2018 mit 3,0 Mrd. Euro (per Saldo) in der E.ON-Konzernbilanz gestanden. Aus dem Verkauf sollte in Q2 ein Buchgewinn (brutto rund 600 Mio. Euro) angefallen sein. Den Mittelzufluss könne der Konzern in Anbetracht des Investitionsplans (2018e-2020e: rund 9,5 (davon 2018e: rund 3,5) Mrd. Euro) und des freiwilligen öffentlichen innogy-Übernahmeangebots (38,40 Euro je innogy-Aktie in bar; innogy-Mehrheitsaktionär RWE (76,79%) werde es nicht annehmen; maximaler Mittelbedarf bei 100%-iger Annahme der innogy-Minderheitsaktionäre: 4,95 Mrd. Euro; Andienungsfrist: 06.07.18 24:00 Uhr) gut gebrauchen.Der Analyst rechne jedoch mit einer niedrigen Andienungsquote bei den Minderheitsaktionären (Spekulation auf ein höheres Abfindungsangebot bei einem wahrscheinlichen Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages). Laut jüngsten Aussagen des Transaktionspartners RWE verlaufe das Vorhaben (Tausch von mehreren Vermögensgegenständen mit zentralem Element innogy) planmäßig (Vollzug bis Ende 2019). Insgesamt halte der Analyst die E.ON-Strategie (stärkere Fokussierung; Netze und Vertrieb) für schlüssig, auch wenn damit für die E.ON-Altaktionäre eine Verwässerung einhergehe.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die E.ON-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 10,60 auf 10,30 Euro gesenkt. (Analyse vom 27.06.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,088 EUR -0,82% (27.06.2018, 10:28)