Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (22.08.2017/ac/a/d)

Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Versorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Nachdem E.ON im Jahr 2016 nicht gerade mit guten Zahlen habe punkten können - der Strompreisverfall habe damals für Rekordverluste von mehreren Milliarden Euro gesorgt - gehöre der Energiekonzern seit 2017 wieder zu den ganz großen Gewinnern unter den DAX-Konzernen. Mit einem Gewinnwachstum von 343 Prozent im zweiten Quartal 2017 auf gut vier Milliarden Euro, habe E.ON sogar das größte Wachstum aller DAX-Werte verzeichnet. Die Tatsache, dass ein großer Teil dieses Wachstums durch Steuerrückzahlungen der zwischen 2011 und 2016 die von Karlsruhe inzwischen als nicht mit dem Grundgesetz kompatibel verworfene Brennelementesteuer zustande gekommen sei, trübe diese guten Nachrichten nicht: Nach Abzug von Sondereffekten, habe der Überschuss unterm Strich immer noch um sehr hohe 50 Prozent auf 880 Millionen Euro zugelegt. Und nicht nur das: Auch die Abnahme der Nettoverschuldung um 4,8 Milliarden Euro auf 21,5 Milliarden Euro, habe Investoren erfreut.Aufgrund der gestärkten Bilanz lege Konzern-Chef Johannes Teyssen den Fokus für die Zukunft auf organisches Wachstum und möchte zunächst keine schwerkalkulierbaren Übernahmen eingehen. Bei einer relativen 3-Monatsperformance des E.ON Wertpapiers von 33,31 Prozent - und damit dem Höchsten Anstieg aller DAX-Werte - sowie äußerst rosigen Aussichten für das zweite Halbjahr 2017 sei es nicht verwunderlich, dass die Mehrheit der Analysten eine klare Kaufempfehlung für die Aktie ausspreche.Das Analysehaus S&P Global lobe die starken Zahlen des ersten Halbjahrs 2017 und stehe der zweiten Jahreshälfte sehr positiv gegenüber: Höhere Netzgebühren für Endabnehmer und die Wiederinbetriebnahme des Atomkraftwerks Brokdorf würden das Wachstum für den Energiekonzern noch weiter ankurbeln. S&P Global würden für die Aktie somit eine starke Kaufempfehlung aussprechen und das Kursziel bei zehn Euro sehen, ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,52 Euro. Die Experten von JP Morgan Chase würden das ähnlich sehen: Sie hätten der Aktie aufgrund des überzeugenden Zahlenwerks eine Bewertung von "overweight" gegeben. Doch damit nicht genug: JP Morgan-Analyst Javier Garrido rechne mit Ausschüttungsquoten ab 2018 von über 70 Prozent, höher noch als die vom Unternehmen in den Raum gestellten 65 Prozent.Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,402 EUR -2,28% (21.08.2017, 17:35)