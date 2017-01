Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

7,313 EUR -1,02% (23.01.2017, 14:50)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (23.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld verliere auch der Titel etwas an Boden. Der kurzfristige Aufwärtstrend sei jedoch noch intakt. Auf operativer Seite stehe aktuell der kalte Winter im Fokus.Durch die anhaltende Kälte sei es in Frankreich zu Stromengpässen gekommen. Der Ausfall von Atommeilern in Frankreich habe laut Bundesnetzagentur zu einer herausfordernden Situation geführt. Um den Engpass zu beheben, sei auch Strom aus Deutschland ins Nachbarland exportiert worden. Durch die hohe Zahl von Elektroheizungen in Frankreich würden sich die niedrige Temperaturen dort besonders stark auswirken. Eine Gefährdung der Versorgung in Deutschland sei jedoch sehr unwahrscheinlich.Der Konzern könne von der höheren Nachfrage profitieren. Doch auch ohne neue Impulse sehe das Bild gut aus. Ein starkes Chartbild und die Einigung im Atomdeal würden nach wie vor für Fantasie sorgen. Nach der Abspaltung der Tochtergesellschaft müsse E.ON zwar noch nachweisen, dass das neue Geschäftsmodell zukunftsfähig sei. Die ersten Schritte auf dem Weg zur nachhaltigen Trendwende seien jetzt aber schon getan.