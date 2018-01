ISIN E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (11.01.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Eine mögliche Große Koalition werde voraussichtlich die deutschen Klimaziele für 2020 verschieben. Während der Essener Konkurrent RWE mit seinen Kohlekraftwerken profitiere, wäre eine Abkehr von der Energiewende für das Düsseldorfer Konzern zwar ein herber Rückschlag. Konzernchef Johannes Teyssen finde die Entscheidung der Politik allerdings nicht so tragisch.Die E.ON-Aktie sei in einem schwachen Marktumfeld unter Druck geraten und unter die wichtige 9-Euro-Marke gefallen. Neueinsteiger sollten aktuell abwarten, bis es neue Impulse gebe. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben und den Stoppkurs bei 7,80 Euro beachten, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,931 EUR -0,94% (29.12.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,939 EUR -1,61% (29.12.2017, 22:25)