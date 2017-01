ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (19.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - E.ON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im letzten Quartal 2016 habe die E.ON-Aktie nochmals ein neues Verlaufstief hinnehmen müssen. Das Unterschreiten des Mehrdekadentiefs von 2015 bei 6,21 EUR habe allerdings keinen neuen Verkaufsdruck mehr nach sich gezogen. Vielmehr sei die zeitnahe Rückeroberung des besagten Vorgängertiefs gefolgt. Möglicherweise habe der Versorger damit nach unten übertrieben. Dazu passe, dass das neue Tief bei 5,99 EUR nicht mehr mit einem größeren Abstand bei den Bollinger Bändern einhergegangen sei. ‎Der Unterschied zwischen oberem und unterem Bollinger Band falle vielmehr geringer aus als 2009, so dass hier eine langjährige positive Divergenz vorliege. Die analoge Divergenz weise auch das Volumen auf, wo die Umsatzspitze von 2015 im vergangenen Jahr trotz neuer Tiefs nicht mehr ansatzweise bestätigt worden sei.Das wichtigste Argument stelle in diesem Zusammenhang allerdings der im Tageschart vervollständigte Doppelboden dar, aus dem sich immerhin ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis knapp 8,00 EUR ableiten lasse. Aus Sicht des Monatscharts würden sogar erst die letzten Hochs bei rund 8,50 EUR das nächste Anlaufziel markieren.Als Absicherung bieten sich die oben genannten Tiefs bei rund 6,00 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 19.01.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:7,297 EUR -0,73% (19.01.2017, 09:30)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:7,277 EUR -1,33% (19.01.2017, 09:44)