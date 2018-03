Börsenplätze E.ON-Aktie:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (19.03.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die langjährigen Rivalen E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und RWE einigten sich auf einen EUR 20 Milliarden-Deal, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Geschäft sehe einen umfangreichen Tausch von Aktivitäten vor und führe kurzfristig zu mehr Marktmacht.Auf der gemeinsamen Pressekonferenz am letzten Dienstagmorgen hätten RWE-Chef Rolf Martin Schmitz und E.ON-Chef Johannes Teyssen die Details zum Milliarden-Geschäft verkündet. Der Deal sehe zunächst vor, dass E.ON die RWE-Beteiligung von 76,8 Prozent an Innogy vollständig übernehme. Im Gegenzug werde der Versorger RWE mit 16,7 Prozent an E.ON beteiligt. In einem umfangreichen Tausch von Geschäftsaktivitäten erhalte E.ON das komplette Netz- und Vertriebsgeschäft von Innogy. Die erneuerbaren Energien sollten unter dem Dach von RWE geführt werden.Damit werde E.ON zu einem der größten Energieversorger in Europa und versorge rund 50 Millionen Kunden. E.ON-Chef Teyssen verspreche sich durch den Deal Synergien von EUR 600 bis 800 Millionen jährlich, die ab 2022 realisiert werden sollten. "Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Neuaufstellung die deutsche und europäische Energiewende im Interesse aller Kunden und im Interesse einer sicheren und nachhaltigen Versorgung besser als in der heutigen Organisation zum Erfolg bringen können", habe Teyssen auf der Pressekonferenz erklärt.Die Gewerkschaften IG BCE und ver.di hätten bereits am 12. März in einer gemeinsamen Erklärung das Milliarden-Geschäft begrüßt. "Die Chance für alle Beteiligten liegt darin, starke und investitionsfähige Unternehmen aufzubauen und Perspektiven für Wachstum und Arbeitsplätze zu erschließen", habe ver.di-Chef, Frank Bsirske, gesagt.Die E.ON-Aktie werde aktuell bei EUR 9,07 (16.03.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 10,81 (09.11.2017), das Jahrestief bei EUR 6,79 (17.03.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 17 Analysten die Aktie auf "kaufen", acht auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 10,52 setzen. (Analyse vom 16.03.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link