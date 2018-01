ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (16.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: Korrektur vor dem Ende? ChartanalyseAktionäre der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) wurden in letzter Zeit nicht unbedingt mit steigenden Kursnotierungen beglückt, die Aktie notierte Ende 2016 noch auf einem Niveau von 5,99 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst in diesem Bereich habe eine Stabilisierung eingesetzt, die anschließend in einen Aufwärtstrend und dann an die 200-Wochen-Durchschnittslinie um 10,40 Euro aufwärts geführt habe. Nach diesem Ausflug sei E.ON wieder unter Druck gekommen und habe eine regelkonforme Konsolidierung der vorherigen Aufwärtsbewegung abgespielt. Möglicherweise nehme die Korrektur am gleitenden Durchschnitt EMA 200 sowie der Marke von rund 9,00 Euro nun ein Ende und könne für den Aufbau von frischen Long-Positionen herangezogen werden.Der positive Wochenauftakt beim Wertpapier des Energieversorgers E.ON sollte demnächst noch mit einem raschen Kurssprung über das Niveau von mindestens 9,20 Euro bestätigt werden. Nur dann bestehe eine realistische Chance auf einen baldigen Test der 50-Tage-Durchschnittslinie bei 9,38 Euro, sowie darüber der Hürde von 9,75 Euro. Übergeordnet bestünde sogar die Möglichkeit einer kleinen Rally bis zu den Jahreshochs aus 2017 bei 10,81 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.01.2018)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,122 EUR +2,18% (16.01.2018, 14:54)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,137 EUR +2,16% (16.01.2018, 15:09)