Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,475 EUR +2,34% (03.07.2018, 15:21)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (03.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld würden die Versorgeraktien am Dienstag zu den stärksten Werten im DAX gehören. Das Papier von E.ON nehme damit wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 9,66 Euro.In der neuen Energiewelt werde sich der DAX-Konzern als Energiedienstleister positionieren. Das mache Sinn und dürfte vor allem bei konservativen Investoren Gefallen finden. Dank der attraktiven Dividendenrendite von 4,5 Prozent und den regulierten Gewinnen im Netzgeschäft sei das Risiko begrenzt. Das charttechnische Bild sehe ebenfalls gut aus.Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,454 EUR +2,17% (03.07.2018, 15:05)