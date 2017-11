ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (21.11.2017/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Kraftwerkstochter Uniper stemme sich weiterhin gegen die Übernahme durch den finnischen Wettbewerber Fortum. Heute hätten Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären empfohlen, das Angebot über 22 Euro je Aktie nicht anzunehmen.Der Widerstand von Uniper się aber ein Kampf gegen Windmühlen. Es wäre vorteilhaft, wenn das Management sich auf Gespräche mit Fortum konzentrieren würde, um die Zukunft des Unternehmens zu klären. Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben, die Seitwärtsbewegung dürfte anhalten. Favorit von "Der Aktionär" bleibe die Mutter E.ON. Der Düsseldorfer Energiekonzern habe die Bilanz aufpoliert und sei gut gerüstet für die neue Energiewelt. "Der Aktionär" setze auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.11.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,771 EUR +0,03% (21.11.2017, 11:07)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,802 EUR -0,27% (21.11.2017, 11:24)