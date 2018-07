XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (10.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Lutz Tantow von der Nord LB:Dr. Lutz Tantow, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Versorgersektor die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) zu kaufen.Wie in den Vorquartalen habe E.ON auch in Q1/2018 den positiven Geschäftstrend fortsetzen können. Der Umsatz und das bereinigte EBIT seien weiter gesteigert worden. Zur positiven Entwicklung habe insbesondere der deutsche Markt im Geschäftsfeld Kundenlösungen beigetragen. Das operative Geschäft sei aufgrund des deutlichen Wachstums um mehr als 50.000 Kunden als "stark" klassifiziert worden. Bei allen wesentlichen Zahlen und Entwicklungen liege der gesamte Konzern im Plan und bestätige aktuell seine Gewinn-Prognose für das laufende Geschäftsjahr.Dr. Lutz Tantow, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die E.ON-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 13,00. Das Branchenrating bleibe "positiv". (Analyse vom 09.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: