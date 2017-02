Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

7,142 EUR -0,07% (16.02.2017, 15:26)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (16.02.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: Fehlende Zukunftsperspektiven - Es gibt spannendere Werte als E.ON! AktienanalyseSkeptisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).E.ON wolle 250 Ladesäulen für E-Autos bauen. Der Aktienprofi halte das für einen guten Schritt. 250 seien zwar nicht gerade viel, aber ein Anfang sei immerhin gemacht. Ob sich das nachhaltig auf den Gesamtumsatz oder Gewinn der E.ON SE auswirken werde, müsse man mal in Frage stellen.Die E.ON-Aktie habe in diesem Jahr ordentlich zugelegt und sei einer der besten DAX-Werte. Der Börsenexperte habe jedoch seine Zweifel, ob sich diese positive Entwicklung der E.ON-Aktie fortsetze. Er möge die Versorger nach wie vor nicht, auch wenn der frühere Kurssturz zum Einstieg verlocken könne. Wie immer bei solchen Entwicklungen habe das auch seinen Hintergrund. Das Problem seien die fehlenden Zukunftsperspektiven der E.ON SE.Es gibt sicherlich spannendere Werte als die E.ON-Aktie, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.02.2017)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:7,14 EUR +0,07% (16.02.2017, 15:12)