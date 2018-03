Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,91 EUR +4,91% (12.03.2018, 10:54)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (12.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "boerse-daily.de":E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) erzielte in Gesprächen mit RWE eine grundlegende Einigung über den Erwerb des von RWE gehaltenen 76,8 Prozent-Anteils an Innogy, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Jener solle im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Aktivitäten und Beteiligungen stattfinden. Zudem würde E.ON einen Teil des Geschäfts mit erneuerbaren Energien und die Minderheitsbeteiligungen an den von RWE betriebenen Kernkraftwerken Emsland und Gundremmingen an RWE übertragen. Des Weiteren würde RWE das gesamte Geschäft mit erneuerbaren Energien von Innogy erhalten, zudem das Geschäft mit Gasspeichern und den Anteil am österreichischen Energieversorger KELAG. Die Übertragung würde mit ökonomischer Wirkung zum 1. Januar 2018 erfolgen. Die Transaktion sehe zudem eine Barzahlung von RWE in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an E.ON vor.Den Innogy-Aktionären wolle E.ON ein freiwilliges Übernahmeangebot in Höhe von 40 Euro pro Aktie in bar unterbreiten. Nach einer erfolgreichen Durchführung dieser Transaktion sei die volle Integration von Innogy in E.ON vorgesehen. Dadurch würde E.ON zu einem auf Energienetze und Kundenlösungen fokussierten Unternehmen werden. Die erneuerbaren Energien von E.ON und RWE wären dann bei RWE vereint. Das treibe die beiden Versorgeraktien zum Start in die neue Woche enorm ab. Mit einem Sprung um mehr als 5 Prozent habe die E.ON-Aktie bei 8,99 Euro ein neues Jahreshoch erreicht. Dabei habe sie das zuvor gehaltene Hoch bei 8,78 Euro deutlich übertroffen. Ein Ziel nach oben könnte sich im Zuge der positiven Aussagen der Analysten am Vorjahreshoch von Anfang November um 10,80 Euro befinden, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 12.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,89 EUR +5,17 (12.03.2018, 10:38)