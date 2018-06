ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (28.06.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: E.ON verkauft Uniper-Anteile an Fortum - Ein Blick hinter die Kulissen - AktiennewsAm Dienstag gab E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) den Verkauf der 46,7%-igen Beteiligung (Verkaufswert rund EUR 3,8 Mrd.) an Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) bekannt, so Eva-Maria Grosse, Finanzanalystin der Raiffeisen Bank International AG.Mit dem Verkauf ziehe sich der Energiekonzern nahezu vollständig aus der Stromerzeugung aus Gas, Kohle und Erdöl zurück. So weit so gut, doch nun ein Blick ins Detail: Ursprünglich habe Fortum eine 75%- Beteiligung angestrebt, mit diesem Anteil wäre auch in weiterer Folge eine Zerschlagung möglich. Dann sei man umgeschwenkt und habe angegeben, auch mit einer Minderheitsbeteiligung zufrieden zu sein. Dies dürfte aber nur eine Übergangslösung sein, da zuerst ohnehin eine andere Widrigkeit gelöst werden müsse. Denn eine wenig bedeutende Wasseraufbereitungsanlage die zu einem Uniper-Gasmeiler gehöre, sei im Zuge der Fusionsprüfung von der russischen Behörde als natürliches Monopol deklariert worden, weshalb Fortum nicht mehr als 50% von Uniper übernehmen dürfe. Somit sei deren Verkauf unerlässlich, um die Kontrollmehrheit erlangen zu können. Dies gestalte sich derzeit schwierig, da das Uniper-Management nicht so einfach gewillt sei, die Wünsche des Fortum Vorstandsvorsitzenden zu erfüllen. Der bis vor kurzem noch mit knapp 9% beteiligte Hedgefonds Elliot habe daher eine Sonderprüfung des Vorstands im Zuge des Übernahmewettkampfs gefordert. Elliot habe jedoch Anfang Juni vor Bekanntwerden der Übernahme des E.ON-Aktienpaktes den Großteil seiner Aktien verkauft und halte aktuell nur noch rund 2% an Uniper. Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung, um den Aufsichtsrat und im Anschluss das Management neu zu besetzen, scheine ein logischer Schluss, sollte Fortum doch wieder eine 75% Übernahme anstreben.Börsenplätze E.ON-Aktie:9,176 EUR -0,21% (28.06.2018, 12:31)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,184 EUR +0,51% (28.06.2018, 12:44)