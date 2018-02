XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,16 EUR -1,54% (06.02.2018, 11:35)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,177 EUR +1,08% (06.02.2018, 11:50)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (06.02.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der Einbruch an den Aktienmärkten habe alle Branchen und Assetklassen erfasst. Die Versorger hätten sich aber verhältnismäßig stabil gezeigt. Defensive Titel seien im trüben Börsenumfeld wieder gefragt. Versorger seien weniger konjunkturabhängig als Konzerne aus zyklischen Branchen. Sie würden damit über stabilere Erträge verfügen und als sichere Dividendenzahler gelten. In Phasen heftiger Marktturbulenzen würden Anleger deshalb häufig in solche Sektoren umschichten.Bei E.ON gebe es ferner Neuigkeiten aus der Türkei. Gemeinsam mit dem türkischen Partner Sabanci habe das Unternehmen angekündigt, zu gleichen Teilen ein Paket von insgesamt 20% der Aktien des Versorgers Enerjisa Enerji an die Börse zu bringen. E.ON könne dabei auf Einnahmen von rund 150 Mio. Euro hoffen, der gesamte Börsengang werde mit etwa 1,58 Mrd. Euro bewertet. Am 8. Februar solle der Handel an der Börse schon aufgenommen werden.Die heftige Korrektur an den Aktienmärkten sei überfällig gewesen. Es sei zwar kaum vorherzusagen, ob sie schon ausgestanden sei. Neueinsteiger sollten deswegen vorerst abwarten. Durch die relative Stärke habe sich die E.ON-Aktie weiterhin über dem Stoppkurs von 7,80 Euro gehalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: