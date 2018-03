XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (14.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Erkan Aycicek von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Jahreszahlen am oberen Rand der Guidance: Das bereinigte Konzern-EBIT habe mit 3,1 Mrd. EUR (Guidance: 2,8 bis 3,1 Mrd. EUR) -1,2% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Begünstigt worden sei diese erfreuliche Entwicklung durch das gute Netzgeschäft (+270 Mio. EUR). Dagegen habe das Geschäft mit Kundenlösungen belastet, wo man einen Ergebnisrückgang ggü. Vorjahr von 286 Mio. EUR habe verzeichnen müssen. Der nachhaltige Konzernüberschuss habe sich ggü. Vorjahr um 10% auf 1,4 Mrd. EUR (Guidance: 1,2 bis 1,4 Mrd. EUR) verbessert.Rückgang der Nettoverschuldung ggü. 2016: Die Nettoverschuldung sei auf 19,2 Mrd. EUR ggü. Jahresende 2016 mit 26,3 Mrd. EUR gesunkene. Entlastend habe hierbei die gute Cashflow-Entwicklung, Erstattung der Kernbrennstoffsteuer sowie die im März 2017 durchgeführte Kapitalerhöhung gewirkt. Somit sinke der Leverage von 5,3x auf 3,9x. Des Weiteren weise der Analyst darauf hin, dass der Gesamterlös des Uniper-Anteil-Verkaufs von 3,8 Mrd. EUR zu Jahresmitte eingehen werde. Berücksichtige man diese Einnahmen, dann wäre der Verschuldungsgrad bei 3x und somit auch unter Zielgröße von 4x.innogy-Deal biete erhebliches Wachstumpotential: Der Analyst habe diesen Deal in seinen Schätzungen nicht berücksichtigt, weil das Closing der Transaktion frühestens zweites Halbjahr 2019 bzw. erst 2020 erfolgen solle.Das SOTP-Modell errechne ein Kursziel von 11 EUR/Aktie, was nun ein Upside-Potential von etwa 19% biete. Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, stuft daher in einer aktuellen Aktienanalyse die E.ON-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Der Aktienkurs sei in hohem Maße von regulatorischen Risiken sowie Großhandelspreisen für Strom abhängig. (Analyse vom 14.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: