ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (26.06.2018/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 20.06.2018 hat Aufsichtsrat Erich Clementi ein Paket von rund 20.000 E.ON-Aktien zum Kurs von 9,148 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 182.960,54 EUR entspricht.Deepa Venkateswaran, Analystin von Bernstein Research, hat sein "outperform"-Votum für die E.ON-Aktie mit einem Kursziel von 12,00 Euro bestätigt. Das Wertpapier biete jetzt eine erstklassige Einstiegsgelegenheit für langfristig orientierte Anleger, so Venkateswaran in einer Analyse vom 20.06.2018. Den möglichen Gesamtertrag auf Sicht von fünf Jahren beziffere sie auf rund 103%.Börsenplätze E.ON-Aktie:9,162 EUR +1,69% (26.06.2018, 14:59)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,20 EUR +1,65% (26.06.2018, 15:14)