ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (09.01.2018/ac/a/d)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieversorgers E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Es sei ein aufregender Wochenstart für den Düsseldorfer Konzern gewesen. E.ON habe endgültig beschlossen, sich vom klassischen Kraftwerksgeschäft zu trennen. Darüber hinaus sei der Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Johannes Teyssen verlängert worden.E.ON stelle die Weichen für die neue Energiewelt. Mit dem Uniper-Verkauf komme Geld in die Kasse. Neue Investitionen in zukunftsträchtige Segmente wie Smart Home, Elektromobilität oder den Erneuerbaren Energien sollten nun möglich sein. CEO Teyssen müsse jetzt zeigen, dass er das Vertrauen rechtfertigen könne. Anleger sollten an Bord bleiben und setzen darauf, dass die E.ON-Aktie die Konsolidierung bald abschließe und wieder in Richtung der 10-Euro-Marke klettere, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,293 EUR +0,92% (29.12.2017, 09:24)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,342 EUR +1,16% (29.12.2017, 09:40)