Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (10.07.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: Auf den abfahrenden Zug aufsteigen - ChartanalyseDie Papiere des Energieversorgers E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) stecken seit dem Juni-Hochs in einer kurzfristigen Korrektur, konnten sich aber am gleitenden Durchschnitt EMA 50 wieder fangen und sind wieder zur Oberseite abgedreht - Damit setzt sich das Anfang des Monats aufgestellte Kaufsignal weiter fort und ermöglicht es noch schnell auf den abfahrenden Zug aufzusteigen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Dezember 2016 lasse sich ein intakter Aufwärtstrend beim Wertpapier von E.ON einzeichnen, der auf ein bisheriges Verlaufshoch von 9,16 Euro aufwärts gereicht habe. Damit habe die Aktie einen großen Teil der vorherigen Abwärtsbewegung wieder zur Oberseite korrigiert, sei allerdings noch nicht an das übergeordnete und in der letzten charttechnischen Besprechung vom 8. Juni 2017: Ziel aus Juli letzten Jahres bei 9,72 Euro angelangt. Der durchaus positive Wochenstart impliziert nun eine direkte Beendigung und Fortsetzung der Kursgewinne an die favorisierten Zwischenhochs aus Sommer 2016 und kann seitens noch nicht investierter Anleger für einen direkten Long-Einstieg herangezogen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de".(Veröffentlicht am 10.07.2017)Börsenplätze E.ON-Aktie:8,432 EUR +1,52% (10.07.2017, 12:40)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,426 EUR +2,22% (10.07.2017, 12:25)ISIN E.ON-Aktie:DE000ENAG999