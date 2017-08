Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,127 EUR -1,08% (10.08.2017, 15:43)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (10.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) weiterhin zu kaufen.Die Entwicklung bei E.ON sei in H1/2017 wie erwartet von rückläufigen Geschäftszahlen geprägt gewesen, die sich jedoch in Q2/2017 verbessert hätten und die Markterwartungen beim Umsatz und bereinigten EBIT sogar übertroffen hätten. Nach dem erfolgreich umgesetzten Spin Off von Uniper sowie der Einigung im Atom-Kompromiss hätten sich die Perspektiven des Versorgers durch die Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer nochmals deutlich verbessert. Davon sollten die Aktionäre durch höhere Dividenden sowie einer Wachstums- und Investitionsstrategie doppelt profitieren.E.ON "strebe" nun an, die vorgesehene Ausschüttungsquote für 2018 von 50% bis 60% auf mindestens 65% zu steigern (2017 unverändert: 30 Cent je Aktie). Die Präzisierung solle bei der Vorlage der Bilanz 2017 zeitgleich mit der Präsentation einer Wachstums- und Investitionsstrategie erfolgen.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät weiterhin zum Kauf der E.ON-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 9,20 auf EUR 11,00 angehoben. (Analyse vom 10.08.2017)XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,156 EUR -0,80% (10.08.2017, 15:29)