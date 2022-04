Börsenplätze E.ON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,06 EUR -1,03% (13.04.2022, 12:23)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

10,055 EUR -1,37% (13.04.2022, 12:09)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (13.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie sei nach einer Abstufung durch das Investmenthaus Stifel abgerutscht. Zwischenzeitlich habe das Papier sogar rund 3,5 Prozent im Minus notiert und sich damit dem März-Tief bei 9,62 Euro angenähert. Inzwischen habe jedoch die 10-Euro-Marke wieder zurückerobert werden können. Das seien die Details.Stifel-Experte Martin Tessier habe seine Kaufempfehlung gestrichen und das Kursziel auf 11,20 Euro gesenkt. Mit Blick auf 2022 sei er eher skeptisch für die Nachrichtenlage der Essener. Im Vertriebsgeschäft gebe es eine Menge Unsicherheiten und im Netzwerkbereich belasteten weiter die hohen Energiepreise. Der Schuldenabbau hänge derweil immer stärker von äußeren Faktoren ab, womit die Dividendensteigerung schmaler ausfallen dürfte als bisher von ihm kalkuliert.Die E.ON-Aktie sei im laufenden Jahr 18 Prozent abgesackt. Mit Kriegsbeginn in der Ukraine sei sie wie der Gesamtmarkt schwer unter die Räder gekommen. Anders als RWE, die mit ihrem Fokus auf Erneuerbare Energien stark vom Thema Energiesicherheit- und Unabhängigkeit profitiere, habe sie aber vom März-Tief nur eine schwache Erholung geschafft.Nicht zuletzt wegen der Dividende bleibt die E.ON-Aktie für konservativ ausgerichtete Anleger ein attraktives Investment, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link