Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (23.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Das Wertpapier kämpfe weiterhin mit der 200-Tage-Linie. Kurzfristig stehe damit die 9,00-Euro-Marke im Visier. Doch auf lange Sicht stehe die operative Entwicklung im Vordergrund. Und sie stimme. Das spiegle sich auch in den Zahlen wider. Seit der Uniper-Abspaltung 2016 habe sich die Bilanz klar verbessert - die Erwartungen seien übertroffen worden.Noch 2016 habe es ernsthafte Sorgen gegeben, ob der Konzern überhaupt zahlungsfähig bleiben würde. Ende des Jahres habe die Eigenkapitalquote nur 2% betragen. Hinzu sei eine Verschuldungsquote - also das Verhältnis von Nettoschulden zum Eigenkapital - von 138% gekommen. Doch inzwischen habe sich das Bild klar zum Positiven verändert, die Bilanz sei aufpoliert worden.Die operativen Fortschritte und die Befreiung von den Altlasten würden sich auch in den harten Zahlen widerspiegeln. So habe man die Eigenkapitalquote im letzten Quartal bereits wieder auf 16,4% steigern können. Auch die Schuldenquote habe deutlich gesenkt werden können. Diese habe in Q3 nur noch 24% betragen.Anleger setzen darauf, dass die 200-Tage-Linie verteidigt wird und geben kein Stück aus der Hand, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen E.ON-Aktienanalyse. Der Stopp sollte bei 7,80 Euro platziert werden. (Analyse vom 23.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: