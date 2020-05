Kursziel

E.ON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 12 buy HSBC Adam Dickens 26.03.2020 12 outperform Credit Suisse Wanda Serwinowska 03.03.2020 11,70 buy Commerzbank Tanja Markloff 07.11.2018 11,60 buy Merrill Lynch Peter Bisztyga 27.03.2018 11,50 overweight Barclays Dominic Nash 09.04.2020 11 kaufen Nord LB Holger Fechner 25.03.2020 11 outperform Exane BNP Paribas Sofia Savvantidou 20.09.2018 11 outperform Sanford C. Bernstein & Co Deepa Venkateswaran 08.05.2020 11 equal weight Morgan Stanley Robert Pulleyn 12.02.2020 11 buy Jefferies Ahmed Farman 25.03.2020 10,60 buy Oddo BHF Louis Boujard 18.09.2019 10,50 kaufen Independent Research Sven Diermeier 26.03.2020 10,50 hold CFRA Jia Man Neoh 16.11.2018 10 neutral J.P. Morgan Vincent Ayral 27.03.2020 9,70 neutral Macquarie Research Jose Ruiz 17.06.2018 9,50 sector perform RBC Capital Markets John Musk 06.04.2020 9,50 hold Société Générale Lüder Schumacher 28.09.2018 9,40 hold Berenberg Bank Andrew Fisher 26.03.2020 9,40 hold Deutsche Bank James Brand 03.04.2020 9,20 sell Goldman Sachs Alberto Gandolfi 05.05.2020 9 halten DZ BANK Werner Eisenmann 25.03.2020 8,50 neutral UBS Sam Arie 06.04.2020 8 hold Kepler Cheuvreux - 07.04.2020

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (10.05.2020/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) vor den Zahlen zum 1. Quartal 2020 zu? 12 oder 8 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur E.ON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energieversorger E.ON SE wird am 12. Mai die Zahlen für das 1. Quartal 2020 bekannt geben.Die Charttechnik sendet derzeit nur auf kurzfristige Sicht positive Signale für die E.ON-Aktie. Die gleitende Durchschnittslinie GD38 wurde nach oben gekreuzt, was steigende Kurse erwarten lässt. Die gleitenden Durchschnittslinien GD50, GD100 und GD200 wurden dagegen nach unten gekreuzt, was mittel- und langfristig auf Kursabschläge bei der E.ON-Aktie hindeutet.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Zahlen zum 1. Quartal 2020 zur E.ON-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur E.ON-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze E.ON-Aktie: