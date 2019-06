ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (19.06.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Am Dienstag habe die E.ON-Aktie kurzzeitig ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Die Freude über den lang ersehnten Ausbruch habe allerdings nur kurz gewährt. Bereits heute Mittwoch notiere der DAX-Titel wieder unter der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke. Es gebe aber gute Gründe, die für den nachhaltigen Sprung über den Widerstand sprechen würden, denn der Kurssprung bei E.ON am Dienstag sei nicht aus dem Nichts gekommen. Ausschlaggebend gewesen seien die Worte von EZB-Präsident Mario Draghi. Er habe seine Bereitschaft zu weiteren Zinssenkungen bekräftigt. Für Versorger wie E.ON sei das eine gute Nachricht.Vor diesem Hintergrund dürfte das neue 52-Wochen-Hoch vom Dienstag bei 10,26 Euro keine Eintagsfliege gewesen sein. Auch wenn es zunächst wieder unter die 10-Euro-Marke gehe, würden die Perspektiven gut bleiben. Eine weitere Attacke scheine nur eine Frage der Zeit. Mit dem Fokus auf Netze und Kundendienstleistungen werde E.ON in der neuen Energiewelt seinen Platz finden. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,895 EUR -1,93% (19.06.2019, 15:26)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,901 EUR -1,70% (19.06.2019, 15:57)