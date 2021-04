Das Endergebnis der Fallstudie falle zulasten des Einzelhandels aus: Insgesamt entstünden laut der detaillierten Rechnung beim Onlinehandel circa 919 Gramm CO2 für den Verkauf des Turnschuhpaars, im Ladengeschäft seien es rund 1.270 Gramm.



Nachhaltige Effekte erwarte Portfoliomanager Herbst auch für das im Aufbau befindliche Feld der Online-Order von Lebensmitteln: Es sei davon auszugehen, dass die Rücksendequoten hier nahezu Null betragen dürften, auch das Sparpotenzial für Emissionen sei enorm. Die Belieferung von 30 Haushalten durch ein einziges Zustellfahrzeug könnte schätzungsweise 15 private Anfahrten mit dem PKW und zudem einen Teil eines Supermarktes ersetzten, der die Ware 15 Stunden am Tag im Scheinwerferlicht präsentiere. "Im Hinblick auf die CO2-Bilanz könnten sich neue Einkaufskonzepte also durchaus lohnen. Zudem hat die Elektrifizierung von Zustellfahrzeugen schneller begonnen als die des Automobils des Durchschnittbürgers", rechne Herbst vor.



Der MainFirst-Portfoliomanager resümiere: "Gezielte Investments in E-Commerce-Unternehmen können nicht nur positive Performance-Effekte realisieren, sondern in Kombination mit einem Nachhaltigkeitsfokus auch die Öko-Bilanz positiv unterstützen." Die Geschäftsmodelle seien lukrativ, denn heute seien Lösungen für Webshop, Zahlungsabwicklung, Warenlager, Corporate Design sowie Werbung auf Social Media standardisierter, bequemer und kostengünstiger einzurichten als noch vor rund 20 Jahren. Damals habe sich der Onlinehandel auf wenige Pioniere wie Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) oder eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) verteilt, geschützt durch hohe Eintrittsbarrieren.



"Pionier Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) macht es vor: Mode lässt sich durch eine redaktionelle Auswahl und stimmige Kampagnen erfolgreich auf der eigenen Plattform verkaufen. Außerdem entwickeln sich spezialisierte Marktplätze für Leasingfahrzeuge, Apothekenartikel, verschreibungspflichtige Medikamente oder Möbel", beobachte Herbst. "Das durch COVID-19 beschleunigte Wachstum der Branche hat auch die Aktienkurse von E-Commerce-Unternehmen beflügelt."



Zu den Highflyern an der Börse hätten 2020 Amazon, Zalando, Shopify (ISIN CA82509L1076/ WKN A14TJP), Zur Rose (ISIN CH0042615283/ WKN A0Q6J0), SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94), MercadoLibre (ISIN US58733R1023/ WKN A0MYNP) oder Meituan Dianping (ISIN KYG596691041/ WKN A2N5NR) mit Zuwächsen von teilweise mehr als 100 Prozent gezählt.



"Der Kurs von Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) kam zum Jahresende 2020 durch den geplatzten Börsengang seiner Tochter ANT unter Druck. Das Kerngeschäft jedoch, der Onlinehandel, wuchs mit 30 Prozent pro Jahr weiterhin stark und sollte auch in den nächsten Jahren weiteres Aufwärtspotenzial bergen", so der Portfoliomanager.



Neben den klassischen Onlinehändlern lohne auch der Blick auf Firmen, die selbst keine Waren im Internet verkaufen, sondern indirekt am Boom partizipieren würden: Für den Zahlungsdienstleister PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) würden mit jedem Jahr, in dem E-Commerce wachse, die Umsätze nach oben klettern. "Gleiches gilt für Adobe (ISIN US00724F1012/ WKN 871981), den Softwareanbieter für Grafikdesign, Planung und Konzeption, im Bereich Onlinewerbung", so Herbst. "Kaum ein Unternehmen konnte seine Umsätze in den letzten Jahren so kraftvoll und gleichmäßig steigern. Dieser Erfolg wird auch vom Aktienmarkt mit einer entsprechend hohen Bewertung honoriert." (20.04.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Durch COVID-19 kam es zu einem explosionsartigen Anstieg der Wachstumsraten im weltweiten E-Commerce, so die Experten von MainFirst Asset Management.Seit mehr als 20 Jahren wachse der Onlinehandel dynamisch, aber auch die Kritik sei lauter geworden, da jeder Paketversand die Umwelt belaste. "Allerdings zeigen nun Zahlen des Öko-Instituts: Umweltschädlicher als der meist als Positivbeispiel benannte stationäre Filialhandel ist die Bilanz des E-Commerce nicht - vielmehr verhält es sich andersherum", so das Ergebnis einer Betrachtung von Jan-Christoph Herbst, Portfoliomanager bei MainFirst Asset Management.Allein in Deutschland würden täglich mehr als fünf Millionen Pakete aus Onlinebestellungen geliefert, Tendenz steigend. Im Durchschnitt werde jedes sechste Paket zurückgeschickt - die Retouren würden hohe CO2-Emissionen verursachen. "Der direkte Vergleich mit der CO2-Bilanz des stationären Einzelhandels allein über diese Faktoren ist allerdings schwierig, da beim Einkaufen im Ladengeschäft oder Supermarkt ebenfalls das schädliche Treibhausgas entsteht, etwa durch die Beheizung und Beleuchtung der Verkaufsflächen, die Belieferung der Geschäfte mit Ware oder durch die Anreise der Kunden mit dem Auto", ordne Herbst ein.Das Öko-Institut in Berlin, eine der europaweit führenden wissenschaftlichen Beratungseinrichtungen für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft, habe in einem Fallbeispiel den digitalen versus stationären Kauf eines Paars Turnschuhe im Hinblick auf die CO2-Bilanz untersucht: Betrachtet worden seien die Faktoren der Belieferung der Großhändler per Schiff, Flugzeug und Spedition, auch Serverleistung, Warenlager und Umschlag im Verteilerzentrum, die PC-Nutzung der Kunden beim Bestellprozess sowie die Paketzustellung und die bei Bekleidungsartikeln höchsten Rücksendequoten mit etwa 0,7 Rücksendungen pro verkauftem Artikel seien einberechnet worden.