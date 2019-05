In den zwölf Monaten bis März 2019 verzeichnete die Leistungsbilanz einen Überschuss von insgesamt 328 Mrd. EUR (2,8% des BIP des Euroraums), verglichen mit einem Überschuss von 376 Mrd. EUR (3,3% des BIP des Euroraums) im Zwölfmonatszeitraum bis März 2018. Zurückzuführen war dieser Rückgang in erster Linie auf geringere Überschüsse im Warenhandel (276 Mrd. EUR nach 325 Mrd. EUR) und bei den Dienstleistungen (101 Mrd. EUR nach 109 Mrd. EUR) sowie auf ein höheres Defizit beim Sekundäreinkommen (156 Mrd. EUR nach 143 Mrd. EUR). Diese Entwicklungen wurden durch einen höheren Überschuss beim Primäreinkommen (107 Mrd. EUR nach 85 Mrd. EUR) nur teilweise kompensiert.



Bei den Direktinvestitionen tätigten die Ansässigen im Euro-Währungsgebiet in den zwölf Monaten bis März 2019 Nettoveräußerungen außerhalb des Euroraums in Höhe von 248 Mrd. EUR, nachdem im Zwölfmonatszeitraum bis März 2018 noch Nettoinvestitionen im Umfang von 145 Mrd. EUR verzeichnet worden waren. Umgekehrt tätigten Gebietsfremde ebenso Nettoveräußerungen im Euroraum (in Höhe von 195 Mrd. EUR, nach Nettoinvestitionen in Höhe von 34 Mrd. EUR).



Was die Wertpapieranlagen anbelangt, so erwarben Gebietsansässige im Zwölfmonatszeitraum bis März 2019 per saldo ausländische Schuldverschreibungen in Höhe von 89 Mrd. EUR, nachdem in den zwölf Monaten bis März 2018 noch ein deutlich höherer Wert von 446 Mrd. EUR verzeichnet worden war. Im gleichen Zeitraum kam es zu einer Verlagerung von Nettokäufen gebietsfremder Aktien und Investmentfondsanteile durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet (224 Mrd. EUR im Zwölfmonatszeitraum bis März 2018) hin zu Nettoveräußerungen in Höhe von 44 Mrd. EUR in den zwölf Monaten bis März 2019. Gebietsfremde verringerten ihren Nettoerwerb von Aktien und Investmentfondsanteilen aus dem Euroraum unterdessen auf 41 Mrd. EUR (verglichen mit 466 Mrd. EUR im Zwölfmonatszeitraum bis März 2018); ihre Nettoveräußerungen von Schuldverschreibungen aus dem Eurogebiet stiegen von 58 Mrd. EUR im Zwölfmonatszeitraum bis März 2018 auf 142 Mrd. EUR im Zwölfmonatszeitraum bis März 2019.



Im übrigen Kapitalverkehr erhöhte sich der Nettoerwerb ausländischer Forderungen durch Ansässige im Euroraum in den zwölf Monaten bis März 2019 auf 218 Mrd. EUR (nach 142 Mrd. EUR im Zwölfmonatszeitraum bis März 2018). Die Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten stieg von 136 Mrd. EUR auf 178 Mrd. EUR.



Die monetäre Darstellung der Zahlungsbilanz zeigt, dass sich die Nettoforderungen der MFIs im Eurogebiet an Ansässige außerhalb des Euroraums im Zwölfmonatszeitraum bis März 2019 um 126 Mrd. EUR erhöhten. Ausschlaggebend für diesen Anstieg waren vor allem der Überschuss in der Leistungs- und Vermögensänderungsbilanz des Eurogebiets sowie, in geringerem Maße, Nettozuflüsse der Nicht-MFIs bei den Wertpapieranlagen in Aktien und Investmentfondsanteilen und den Direktinvestitionen. Dies wurde durch Nettoabflüsse der gebietsansässigen Nicht-MFIs bei den Wertpapieranlagen in Schuldverschreibungen teilweise ausgeglichen.



Der vom Eurosystem gehaltene Bestand an Währungsreserven stieg im März 2019 auf 741,1 Mrd. EUR, verglichen mit 732,9 Mrd. EUR im Vormonat. Dieser Anstieg um 8,2 Mrd. EUR ist in erster Linie auf den Nettoerwerb von Währungsreserven (5,2 Mrd. EUR) und positive Wechselkurseffekte (4,1 Mrd. EUR) zurückzuführen. Diese Entwicklungen wurden durch negative Marktpreiseffekte (0,8 Mrd. EUR) teilweise ausgeglichen. (Pressemitteilung vom 20.05.2019) (21.05.2019/ac/a/m)







