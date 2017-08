Im Juni 2017 waren bei den Direktinvestitionen und Wertpapieranlagen zusammengenommen ein Nettoerwerb an Forderungen in Höhe von 34 Mrd. EUR und eine Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten im Umfang von 39 Mrd. EUR zu verzeichnen.



Ansässige im Euro-Währungsgebiet veräußerten per saldo Forderungen aus Direktinvestitionen in Höhe von 40 Mrd. EUR. Ausschlaggebend hierfür war ein Nettoverkauf von Beteiligungskapital (32 Mrd. EUR) und Direktinvestitionskrediten (8 Mrd. EUR). Die Verbindlichkeiten aus Direktinvestitionen erhöhten sich um 5 Mrd. EUR, was auf den Nettoerwerb von Beteiligungskapital (9 Mrd. EUR) durch Gebietsfremde zurückzuführen war, der durch Nettoveräußerungen von Direktinvestitionskrediten durch Gebietsfremde (4 Mrd. EUR) teilweise wieder aufgezehrt wurde.



Was die Forderungen aus Wertpapieranlagen anbelangt, so erwarben Gebietsansässige per saldo ausländische Wertpapiere in Höhe von 73 Mrd. EUR. Dahinter verbarg sich der Nettoerwerb von Aktien und Investmentfondsanteilen (17 Mrd. EUR) sowie von kurz- und langfristigen Schuldverschreibungen (16 Mrd. EUR bzw. 41 Mrd. EUR). Bei den Verbindlichkeiten aus Wertpapieranlagen war eine Zunahme im Umfang von 34 Mrd. EUR zu verzeichnen, die sich aus dem Nettoerwerb von im Euroraum begebenen Aktien und Investmentfondsanteilen (43 Mrd. EUR) sowie - in geringerem Maße - von langfristigen Schuldverschreibungen (3 Mrd. EUR) durch Ansässige außerhalb des Eurogebiets ergab. Kompensiert wurden diese zum Teil durch die Nettoverkäufe/-tilgungen kurzfristiger Schuldverschreibungen (11 Mrd. EUR) durch Gebietsfremde.



Beim Saldo der Finanzderivate (Forderungen minus Verbindlichkeiten) des Euroraums wurden Nettokapitalzuflüsse im Umfang von 9 Mrd. EUR verbucht.



Im übrigen Kapitalverkehr kam es zu einem Rückgang der Forderungen um 90 Mrd. EUR und der Verbindlichkeiten um 197 Mrd. EUR. Für die Abnahme der Forderungen war in erster Linie der Sektor der MFIs (ohne Eurosystem) (115 Mrd. EUR) verantwortlich; sie wurde teilweise durch die Zunahme der Forderungen der übrigen Sektoren (25 Mrd. EUR) ausgeglichen. Demgegenüber war der Rückgang der Verbindlichkeiten größtenteils dem Sektor der MFIs (ohne Eurosystem) (200 Mrd. EUR) zuzuschreiben.



Im Zwölfmonatszeitraum bis Juni 2017 kam es bei den Direktinvestitionen und Wertpapieranlagen zusammengenommen zu einem Anstieg der Forderungen um 841 Mrd. EUR sowie der Verbindlichkeiten um 312 Mrd. EUR, verglichen mit einer Zunahme um 921 Mrd. EUR bzw. 362 Mrd. EUR im Zwölfmonatszeitraum bis Juni 2016. Ursächlich hierfür war in erster Linie ein Rückgang der Direktinvestitionen von Gebietsansässigen im Ausland wie auch von Gebietsfremden im Euro-Währungsgebiet, der durch höhere Wertpapieranlagen zum Teil wieder wettgemacht wurde.



In der monetären Darstellung der Zahlungsbilanz verringerten sich die Nettoforderungen der MFIs im Eurogebiet an Ansässige außerhalb des Euroraums im Zwölfmonatszeitraum bis Juni 2017 um 187 Mrd. EUR, verglichen mit einem Rückgang um 131 Mrd. EUR in den zwölf Monaten bis Juni 2016. Dies spiegelt nach wie vor einen über einen Zeitraum von zwölf Monaten beobachteten Leistungsbilanzüberschuss (319,3 Mrd. EUR) wider, dessen Gegenbuchungen sich in den Nettofinanztransaktionen von Nicht-MFIs wiederfinden. So kam es bei den kumulierten Transaktionen in Verbindlichkeiten aus Direktinvestitionen zu einem beträchtlichen Rückgang von 462 Mrd. EUR auf 129 Mrd. EUR, während bei den Transaktionen in Forderungen aus Wertpapieranlagen statt der zuletzt verzeichneten Nettoverkäufe/-tilgungen von Aktien und Investmentfondsanteilen gebietsansässiger Nicht-MFIs in Höhe von 11 Mrd. EUR nun ein Nettoerwerb von 116 Mrd. EUR verbucht wurde.



Der vom Eurosystem gehaltene Bestand an Währungsreserven verringerte sich im Juni 2017 auf 682,7 Mrd. EUR, verglichen mit 699,5 Mrd. EUR im Vormonat. Dieser Rückgang um 16,8 Mrd. EUR war hauptsächlich negativen Marktpreiseffekten (13,8 Mrd. EUR), insbesondere von Währungsgold, und Wechselkurseffekten (4,4 Mrd. EUR) zuzuschreiben. (Pressemitteilung vom 18.08.2017) (21.08.2017/ac/a/m)







