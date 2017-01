Im November 2016 war en bei den Direktinvestitionen und Wertpapieranlagen zusammengenommen ein Nettoerwerb an Forderungen in Höhe von 30 Mrd. Euro und eine Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten im Umfang von 36 Mrd. Euro zu verzeichnen.



Ansässige im Euro-Währungsgebiet erwarben per saldo Forderungen aus Direktinvestitionen in Höhe von 52 Mrd. Euro. Ausschlaggebend hierfür war der Nettoerwerb sowohl von Direktinvestitionskrediten (31 Mrd. Euro) als auch von Beteiligungskapital (22 Mrd. Euro). Die Verbindlichkeiten aus Direktinvestitionen erhöhten sich infolge des Nettoerwerbs von Direktinvestitionskrediten (16 Mrd. Euro) und Beteiligungskapital (4 Mrd. Euro) des Euroraums durch Gebietsfremde um 2 0 Mrd. Euro.



Was die Forderungen aus Wertpapieranlagen anbelangt, so veräußerten Gebietsansässige per saldo ausländische Wertpapiere in Höhe von 22 Mrd. Euro. Dahinter verbarg en sich Nettoverkäufe/ -tilgungen von ausländischen Aktien und Investmentfondsanteilen (8 Mrd. Euro), kurzfristigen Schuldverschreibungen (8 Mrd. Euro) und langfristigen Schuldverschreibungen (6 Mrd. Euro). Bei den Verbindlichkeiten aus Wertpapieranlagen war eine Nettoaufnahme in Höhe von 16 Mrd. Euro zu verzeichnen. Dafür verantwortlich waren Nettokäufe von Aktien und Investmentfondsanteilen (18 Mrd. Euro) sowie langfristigen Schuldverschreibungen (3 Mrd. Euro) gebietsansässiger Emittenten durch Gebietsfremde, die zum Teil durch Nettoverkäufe/ -tilgungen von kurzfristigen Schuldverschreibungen des Euroraums durch Gebietsfremde (6 Mrd. Euro) ausgeglichen wurden.



Beim Saldo der Finanzderivate (Forderungen minus Verbindlichkeiten) des Euroraums wurden Nettokapitalabflüsse im Umfang von 2 Mrd. Euro verbucht.



Im übrigen Kapitalverkehr kam es per saldo zu einer Zunahme der Forderungen um 9 Mrd. Euro und zu einem Rückgang der Verbindlichkeiten um 25 Mrd. Euro. De r Nettoerwerb gebietsfremder Forderungen durch Gebietsansässige war in erster Linie den übrigen Sektoren (32 Mrd. Euro) zuzuschreiben und wurde teilweise durch Nettoveräußerungen aufseiten der MFIs (ohne Eurosystem) (22 Mrd. Euro) kompensiert. Die Nettoabnahme der Verbindlichkeiten war auf Nettoverkäufe des Sektors der MFIs (ohne Eurosystem) (43 Mrd. Euro) zurückzuführen, die zum Teil durch die Nettoaufnahme des Eurosystems und der übrigen Sektoren (13 Mrd. Euro bzw. 7 Mrd. Euro) kompensiert wurden.



Im Zwölfmonatszeitraum bis November 201 6 kam es bei den Direktinvestitionen und Wertpapieranlagen zusammengenommen zu einem Anstieg der Forderungen um 817 Mrd. Euro und der Verbindlichkeiten um 89 Mrd. Euro, verglichen mit einer Zunahme um 1 059 Mrd. Euro bzw. 785 Mrd. Euro in den zwölf Monaten bis November 2015. Die wichtigste Entwicklung dabei war, dass sich bei den Verbindlichkeiten aus Wertpapieranlagen der Nettoerwerb von Wertpapieren des Euroraums durch Gebietsfremde (99 Mrd. Euro) in Nettoverkäufe/ -tilgungen ( 225 Mrd. Euro) umkehrte.



In der monetären Darstellung der Zahlungsbilanz verringerten sich die Nettoforderungen der MFIs im Eurogebiet an Ansässige außerhalb des Euroraums im Zwölfmonatszeitraum bis November 2016 um 215 Mrd. Euro, verglichen mit einem Rückgang um 93 Mrd. Euro in den zwölf Monaten bis November 2015. Dies spiegelte ein en höheren Überschuss in der Leistungs- und der Vermögensänderungsbilanz wider (358 Mrd. Euro nach 303 Mrd. Euro), der durch Nettofinanztransaktionen durch Nicht-MFIs ausgeglichen wurde. Vor allem bei den kumulierten Transaktionen von Verbindlichkeiten aus Anlagen in Wertpapieren, welche von gebietsansässigen Nicht-MFIs begeben wurden, war eine Umkehr der von Gebietsfremden getätigten Nettokäufe von Schuldverschreibungen (127 Mrd. Euro) in Nettoverkäufe/ -tilgungen (141 Mrd. Euro) zu verzeichnen.



Der vom Eurosystem gehaltene Bestand an Währungsreserven reduzierte sich im November 2016 um 10,7 Mrd. Euro auf 706,6 Mrd. Euro. Diese Entwicklung war großenteils negativen Neubewertungen (17,9 Mrd. Euro), insbesondere von Währungsgold, zuzuschreiben; diese wurden zum Teil durch positive Wechselkursentwicklungen (4,9 Mrd. Euro) sowie den Nettoerwerb von Währungsreserven (2,2 Mrd. Euro) ausgeglichen. (Pressemitteilung vom 19.01.2017) (20.01.2017/ac/a/m)





