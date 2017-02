Bankzinssätze für private Haushalte



Der zusammengesetzte Indikator der Kreditfinanzierungskosten, in dem die Zinssätze für alle Wohnungsbaukredite an private Haushalte enthalten sind, blieb im Dezember 2016 weitgehend unverändert. Der Zinssatz für Wohnungsbaukredite mit variabler Verzinsung oder einer anfänglichen Zinsbindung von bis zu einem Jahr und der Zinssatz für Wohnungsbaukredite mit einer anfänglichen Zinsbindung von mehr als zehn Jahren lagen annähernd konstant bei 1,77% bzw. 1,76%. Der Zinssatz für neu vergebene Konsumentenkredite an private Haushalte mit variabler Verzinsung oder einer anfänglichen Zinsbindung von bis zu einem Jahr verringerte sich indessen um 11 Basispunkte auf 4,80%. Maßgeblich hierfür war der Zinseffekt, der den entsprechenden Gewichtungseffekt überkompensierte.



Die Zinssätze für neue Einlagen privater Haushalte blieben im Wesentlichen stabil. So wies der Zinssatz für Einlagen mit vereinbarter Laufzeit von bis zu einem Jahr mit 0,45% kaum Veränderungen auf, und jener für Einlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten verharrte im Berichtsmonat bei 0,49%.



Tabellen mit weiteren Aufschlüsselungen der MFI-Zinsstatistik einschließlich der zusammengesetzten Indikatoren der Kreditfinanzierungskosten für alle Euro-Länder sind über das Statistical Data Warehouse der EZB abrufbar. Einige Daten stehen im Bereich "Unsere Statistiken" (www.euro-area-statistics.org) zur Verfügung. (Pressemitteilung vom 02.02.2017) (03.02.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Während der zusammengesetzte Indikator der Kreditfinanzierungskosten, in dem die Zinssätze für alle Unternehmenskredite zusammengefasst sind, weitgehend gleich blieb, war im Dezember 2016 eine uneinheitliche Entwicklung der Kreditfinanzierungskosten im Neugeschäft bei Kleinkrediten von bis zu 250.000 Euro und bei Ausleihungen von über 1 Mio. Euro zu verzeichnen, so die Europäische Zentralbank (EZB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:So erhöhte sich der Zinssatz für neu vergebene Kredite von über 1 Mio. Euro mit variabler Verzinsung oder einer anfänglichen Zinsbindung von bis zu drei Monaten gegenüber dem Vormonat um 4 Basispunkte auf 1,32%. Der Zinssatz für neue Kredite derselben Größe mit einer anfänglichen Zinsbindung von mehr als zehn Jahren stieg um 7 Basispunkte auf 1,74%. Maßgeblich für diese monatliche Veränderung war der Zinseffekt. Bei neuen Krediten von bis zu 250.000 Euro mit variablem Zinssatz oder einer anfänglichen Zinsbindung von bis zu drei Monaten blieb der durchschnittliche Zinssatz mit 2,58% im Wesentlichen stabil.