Was die Forderungen aus Wertpapieranlagen anbelangt, so erwarben Gebietsansässige per saldo ausländische Wertpapiere in Höhe von 78 Mrd. Euro. Dahinter verbarg sich der Nettoerwerb von Aktien und bzw. 41 Mrd. Euro). Bei den Verbindlichkeiten aus Wertpapieranlagen war eine Zunahme im Umfang von 70 Mrd. Euro zu verzeichnen, die sich aus dem Nettoerwerb von im Euroraum begebenen Aktien und Investmentfondsanteilen (47 Mrd. Euro) sowie langfristigen Schuldverschreibungen (22 Mrd. Euro) durch Ansässige außerhalb des Eurogebiets ergab.



Beim Saldo der Finanzderivate (Forderungen minus Verbindlichkeiten) des Euroraums wurden Nettokapitalabflüsse im Umfang von 3 Mrd. Euro verbucht. Im Übrigen Kapitalverkehr kam es zu einem Rückgang der Forderungen um 9 Mrd. Euro und der Verbindlichkeiten um 14 Mrd. Euro. Die Abnahme der Forderungen war in erster Linie dem Sektor der MFIs (ohne Eurosystem) (10 Mrd. Euro) und in geringerem Umfang auch dem Eurosystem (3 Mrd. Euro) zuzuschreiben; sie wurde teilweise durch die Zunahme der Forderungen der übrigen Sektoren (6 Mrd. Euro) ausgeglichen. Demgegenüber war der Rückgang der Verbindlichkeiten größtenteils dem Eurosystem (9 Mrd. Euro) und - in geringerem Maße - den übrigen Sektoren (6 Mrd. Euro) geschuldet.



Im Zwölfmonatszeitraum bis Mai 2017 kam es bei den Direktinvestitionen und Wertpapieranlagen zusammengenommen zu einem Anstieg der Forderungen um 819 Mrd. Euro sowie der Verbindlichkeiten um 276 Mrd. Euro, verglichen mit einer Zunahme um 970 Mrd. Euro bzw. 388 Mrd. Euro im Zwölfmonatszeitraum bis Mai 2016. Ursächlich hierfür war in erster Linie ein Rückgang der Direktinvestitionen von Gebietsansässigen im Ausland wie auch von Gebietsfremden im Euro-Währungsgebiet, der durch gestiegene Wertpapieranlagen zum Teil wieder wettgemacht wurde.



In der monetären Darstellung der Zahlungsbilanz verringerten sich die Nettoforderunqen der MFIs im Eurogebiet an Ansässige außerhalb des Euroraums im Zwölfmonatszeitraum bis Mai 2017 um 267 Mrd. Euro, verglichen mit einem Rückgang um 121 Mrd. Euro in den zwölf Monaten bis Mai 2016. Dies spiegelt nach wie vor einen über einen Zeitraum von zwölf Monaten beobachteten Leistungsbilanzüberschuss (332,1 Mrd. Euro) wider, dessen Gegenbuchungen sich in den Nettofinanztransaktionen von Nicht-MFIs wiederfinden. So kam es bei den kumulierten Transaktionen in Verbindlichkeiten aus Direktinvestitionen zu einem beträchtlichen Rückgang von 486 Mrd. Euro auf 140 Mrd. Euro, wohingegen bei den Transaktionen in Forderungen aus Wertpapieranlagen statt der zuletzt verzeichneten Nettoverkäufe/-tilgungen von Aktien und Investmentfondsanteilen gebietsansässiger Nicht-MFIs in Höhe von 1 Mrd. Euro ein Nettoerwerb von 94 Mrd. Euro verbucht wurde.



Der vom Eurosystem gehaltene Bestand an Währungsreserven verringerte sich im Mai 2017 auf 699,5 Mrd. Euro, verglichen mit 716,9 Mrd. Euro im Vormonat. Dieser Rückgang von 17,4 Mrd. Euro war vor allem negativen Marktpreis- und Wechselkurseffekten (10,8 Mrd. Euro bzw. 6,8 Mrd. Euro) zuzuschreiben.



Datenrevisionen



