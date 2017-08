Positionen im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen



Die Nettoforderungen des Eurosystems an Kreditinstitute (Aktiva 5 abzüglich Passiva 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 4) stiegen um 31,9 Mrd. EUR auf 176 Mrd. EUR. Am Dienstag, dem 15. August 2017, wurde ein Hauptrefinanzierungsgeschäft (Aktiva 5.1) in Höhe von 4,6 Mrd. EUR fällig, und ein neues Geschäft in Höhe von 4,8 Mrd. EUR mit einer Laufzeit von acht Tagen wurde abgewickelt.



Die Inanspruchnahme der Spitzenrefinanzierungsfazilität (Aktiva 5.5) betrug 0,2 Mrd. EUR (praktisch unverändert gegenüber der Vorwoche). Die Inanspruchnahme der Einlagefazilität (Passiva 2.2) belief sich auf 597,7 Mrd. EUR (gegenüber 629,4 Mrd. EUR in der Vorwoche). Die Bestände des Eurosystems an zu geldpolitischen Zwecken gehaltenen Wertpapieren (Aktiva 7.1) erhöhten sich um 9,6 Mrd. EUR auf 2 149,3 Mrd. EUR.



Einlagen der Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet auf Girokonten



Im Ergebnis aller Transaktionen sanken die Einlagen der Kreditinstitute auf Girokonten beim Eurosystem (Passiva 2.1) um 2,3 Mrd. EUR auf 1 238,6 Mrd. EUR.







Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährung (Aktiva 2 und 3 abzüglich Passiva 7, 8 und 9) blieb praktisch unverändert bei 260,3 Mrd. EUR.Die genannten liquiditätszuführenden Transaktionen wurden vom Eurosystem im Zusammenhang mit der unbefristeten Swap-Vereinbarung zwischen der Europäischen Zentralbank und dem Federal Reserve System durchgeführt.