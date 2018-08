Die Prognosen der Analysten der GBC AG würden damit weiter mit Projekten unterfüttert und EYEMAXX habe gleichzeitig erneut den Beweis erbracht, neue attraktive Projekte sichern zu können. Auf dieser unverändert umfangreichen Basis sowie unter Berücksichtigung der geplanten Fertigstellung der Projekte, würden die Analysten ihre bisherigen Prognosen unverändert belassen. Nach wie vor dürfte, gemäß Projektfortschritt, ein jeweils signifikantes Beteiligungsergebnis erwirtschaftet werden, welches von zunehmenden Erträgen aus den konsolidierten Projektgesellschaften flankiert werden dürfte. Auch über unseren konkreten Prognosezeitraum hinweg verfügt EYEMAXX über ausreichend Umsatzpotenziale, so die Analysten der GBC AG. Projekte mit einem Umfang in Höhe von rund 600 Mio. EUR sollten beispielsweise in den Jahren 2020 bis 2022 fertiggesellt werden. Aufgrund des nach wie vor hohen Anteils der At-Equity-Erträge, in denen die Nachsteuererträge der Projektgesellschaften enthalten seien, werde EYEMAXX ein unverändert hohes Rentabilitätsniveau vorweisen. Auf EBIT-Ebene sollte sich dieses in einem Bereich oberhalb von 60% einpendeln.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir auf Grundlage der Unternehmensprognosen einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 21,50 EUR (bisher: 19,80 EUR) ermittelt, so die Analysten der GBC AG. Das bisherige Bewertungsmodell habe noch auf den niedrigeren Prognosen vor der Emission der jüngsten Unternehmensanleihe basiert, was die Kurszielanhebung erkläre. Darüber hinaus liege ein so genannter Roll-Over-Effekt vor, da das aktuelle Kursziel zum Geschäftsjahresende 2018/2019 (bisher: 2017/2018) ermittelt worden sei.



Ausgehend vom Aktienkurs in Höhe von 10,80 EUR vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, der EYEMAXX Real Estate-Aktie damit weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 07.08.2018)



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (07.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) unverändert zu kaufen.Die dynamische Geschäftsentwicklung der EYEMAXX Real Estate AG habe sich auch in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 (GJ-Ende: 31.10.2018) mit einem signifikanten Anstieg der Gesamtleistung in Höhe von 30,7% auf 11,79 Mio. EUR (VJ: 9,02 Mio. EUR) fortgesetzt.Als Projektentwickler habe EYEMAXX in den vergangenen Berichtsperioden mehrere großvolumige Projekte in Deutschland (Gewerbe- und Wohnen) und Österreich erworben, welche die eingeleitete Fokussierung verdeutlichen würden. Neben dem Projekt "Postquadrat" in Mannheim, mit einem Gesamtprojektvolumen in Höhe von rund 177 Mio. EUR, habe sich die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr zwei weitere Projekte in Berlin Schönefeld, mit einem Volumen von jeweils etwa 170 Mio. EUR sichern können. Aufgrund des umfangreichen Projektvolumens würden diese jeweils als Joint-Venture realisiert, wobei die jeweiligen Projektgesellschaften nicht vollkonsolidiert sondern als "At Equity"-Beteiligung in der EYEMAXX-Bilanz berücksichtigt würden. Milestone-bezogene Projektfortschritte fänden sich daher als Residualwert im Beteiligungsergebnis der Gesellschaft wieder. Dieser Erlösstrom sei gegenüber dem Vorjahreswert deutlich auf 7,19 Mio. EUR (VJ: 2,63 Mio. EUR) geklettert, was in erster Linie auf den Fortschritt bei den beiden Schönefelder Projekten zurückzuführen sei.Die übrigen Erlösströme, in denen beispielsweise Mieteinnahmen, Dienstleistungserlöse, etc. enthalten seien, hätten sich im Vergleich dazu konstant entwickelt. Lediglich beim Bewertungsergebnis (gem. IAS 40) habe EYEMAXX Real Estate AG eine Minderung auf -0,17 Mio. EUR (VJ: 1,63 Mio. EUR) verzeichnet, wobei hier nicht realisierte negative Währungseffekte bei den vollkonsolidierten serbischen Projekten zum Tragen gekommen seien.Typischerweise finde sich bei EYEMAXX der Anstieg der Gesamtleistung in einem dazu korrespondierenden Ergebnisanstieg wieder. In erster Linie sei dies dem Umstand geschuldet, wonach die in der Gesamtleistung enthaltenen Erlösströme zum Teil Residualgrößen darstellen würden, denen keine weiteren Kostenpositionen in der konsolidierten EYEMAXX-GuV gegenüberstünden. Darüber hinaus weise EYEMAXX eine im Vergleich zur Gesamtleistung nur unterproportionale Entwicklung der Overheadkosten (Personalaufwand, sbE, AfA) auf, sodass auch hier Skaleneffekte zum Tragen kämen. Dementsprechend weise das EBIT in Höhe von 6,22 Mio. EUR (VJ: 4,47 Mio. EUR) mit einer EBIT-Marge in Höhe von 52,7% (VJ: 49,6%) ein hohes Rentabilitätsniveau auf.Ausgehend vom deutlichen Ausbau des EBIT habe das Nachsteuerergebnis auf 2,22 Mio. EUR (VJ: 1,32 Mio. EUR) ebenfalls stark zugelegt. Hier enthalten seien auch die, aus einer insgesamt gestiegenen Verschuldung, höheren Finanzaufwendungen in Höhe von 4,61 Mio. EUR (VJ: 3,86 Mio. EUR), wobei die zuletzt emittierte Unternehmensanleihe (2018/20123) erst zum Ende des Berichtzeitraums ausgegeben worden sei und sich dementsprechend nicht in nennenswerter Weise im Finanzergebnis wiederfinde. Das Fremdkapital werde in der Regel den Projektgesellschaften als eigenkapitalersetzendes Fremdkapital weitergereicht, woraus Zinserträge in Höhe von 2,04 Mio. EUR (VJ: 1,26 Mio. EUR) generiert worden seien und sich dementsprechend die Finanzaufwendungen im Saldo bei 2,58 Mio. EUR (VJ: 2,60 Mio. EUR) belaufen hätten. Auf dieser Basis weise EYEMAXX einen Zinsdeckungsgrad in Höhe von 2,4 (VJ: 1,7) auf.Die EYEMAXX-typische schlanke Bilanzstruktur (überwiegenden Teil der Projektgesellschaften sei nicht vollkonsolidiert) weise gegenüber dem Geschäftsjahresende 2016/2017 leichte Veränderungen auf. Besonders hervorzuheben sei dabei die Emission der mittlerweile sechsten Unternehmensanleihe. Die bis zum Jahr 2023 laufende Anleihe sei mit dem bislang niedrigsten Kupon in Höhe von 5,5% ausgestattet, wodurch der konzernweite durchschnittliche Zinssatz reduziert worden sei. Der Zeichnungsstand zum 30.04.2018 habe sich auf 20,17 Mio. EUR belaufen. Nach diesem Stichtag sei jedoch die Vollplatzierung der Anleihe in Höhe von insgesamt 30,00 Mio. EUR erfolgt. Zusammen mit den beiden ausstehenden Wandelanleihen sowie Bankdarlehen im geringen Umfang würden sich die zinstragenden Verbindlichkeiten auf 108,25 Mio. EUR belaufen (30.10.17: 100,81 Mio. EUR):Demzufolge weise EYEMAXX eine für Immobilienprojektierer vergleichsweise hohe Eigenkapitalquote in Höhe von 31,2% (30.10.17: 33,4%) auf. Der trotz gestiegenem Eigenkapital leichte Rückgang der EK-Quote sei auf die Emission der neuen Unternehmensanleihe und damit auf den Ausbau des Fremdkapitals zurückzuführen.Die Analysten der GBC AG hätten ihre Prognosen zuletzt im Rahmen der Credit Researchstudie zur Emission der Unternehmensanleihe (2018/2023) angepasst. Im Rahmen dieser Studie hätten sie eine Vollplatzierung der Unternehmensanleihe unterstellt, was nach dem Stichtag 30.04.2018 auch so eingetreten sei. Die Finanzierung neuer Projekte sowie des Ausbaus der Projektpipeline sei folglich sichergestellt. EYEMAXX habe im Zuge dessen nach dem Stichtag 30.04.2018 eine Reihe von neuen Investitionen vorgestellt, womit die Projektpipeline auf mittlerweile etwa 890 Mio. EUR ausgebaut worden sei.- Erwerb einer erweiterungsfähigen Gewerbeimmobilie in Bamberg. Nach Abschluss der Planungen und Erhalt der Baubewilligung ab Q4/2018 sollten über einer Fachmarktebene ein Hotel mit 150 Zimmern und ein Boardinghouse mit 50 Serviced Apartments entstehen. Zum Projekt gehöre auch das sich in Betrieb befindliche größte Kino der Region mit rund 1.500 Plätzen sowie ein Parkhaus mit 700 Plätzen. Da das 50 Mio. EUR umfassende Projekt im EYEMAXX-Bestand verbleiben solle, sei mit einem Anstieg der jährlichen Mieteinnahmen von rund 3,2 Mio. EUR zu rechnen.- Sicherung eines Projektes für ein Hotel sowie Serviced Apartments in Essen. Das rund 6.000 qm und 20,0 Mio. EUR umfassende Projekt solle bis zum Frühjahr 2020 fertiggestellt werden. Die Absichtserklärung eines möglichen Betreibers liege bereits vor.- Im Juni 2018 habe EYEMAXX das bislang größte Wohnimmobilienprojekt in Wien gesichert. Das mehr als 200 Wohnungen umfassende Projekt belaufe sich auf rund 50 Mio. EUR und sollte bis Mitte 2021 fertiggestellt werden.